Politie zoekt man die overval pleegde op apotheker in Ronse

02 april 2019

22u30

Op 14 januari 2019, iets na 18 uur, valt een overvaller een apotheek in Ronse binnen. Hij wordt gelukkig gestopt door de medicijnleverancier die op dat moment in de winkel aanwezig is. De overvaller vlucht zonder buit en laat de leverancier flink toegetakeld achter.