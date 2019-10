Politie zoekt man die jonge vrouw betastte in Brusselse parking: beelden tonen hoe hij toeslaat en vlucht KVDS

08 oktober 2019

15u53 0 De federale politie is op zoek naar een man die in juli een jonge vrouw aanrandde in een Brusselse parkeergarage. De speurders verspreiden nu beelden van de beveiligingscamera’s die tonen hoe de man achter de vrouw aan stapt, haar betast en er even later vandoor gaat.

De feiten gebeurden op woensdag 10 juli om 16.45 uur in de Interparking ‘2 Portes’ in de Brusselse Waterloolaan. Op de beelden van de beveiligingscamera’s is te zien hoe de man rondwandelt in de parking en op zeker moment een jonge vrouw kruist aan de betaalautomaten.

Trappen

Als ze naar de trappen wandelt om zich naar haar auto te begeven, volgt de man haar en komt hij vlak achter haar staan. Hij raakt haar aan en vlucht dan snel weg door de parking.





De dader zou tussen 35 en 40 jaar zijn, tussen 1,80 en 1,85 meter groot en mager gebouwd. Op het moment van de feiten droeg hij een lichtblauwe short, een lichtkleurig hemd, een grijze pet en zwarte sportschoenen. Hij had ook een zwarte rugzak bij zich.

Wie meer weet over de zaak, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via dit tipformulier.