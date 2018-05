Politie zoekt man die jonge vrouw achtervolgde en brutaal aanviel in haar woning HA

08 mei 2018

08u36

Bron: Federale politie 0 De politie is op zoek naar de dader van een zware agressie begin dit jaar in Namen. Daarbij werd een jonge vrouw aangevallen toen ze haar woning binnenging op de Place du Marché aux Légumes. Ze kreeg enkele raken klappen. Een getuige kon de dader overmeesteren, maar de man kon toch nog ontsnappen door middel van een smoes.

De feiten dateren van donderdag 4 januari iets voor 23 uur ’s. Een kwartier eerder stapte de vrouw het station van Namen buiten, maar merkte niet op dat ze werd gevolgd door een persoon. De vrouw wandelde in de richting van haar woning, steeds gevolgd door dezelfde man. Een getuige zag dat de vrouw in gevaar was en besloot hen van op afstand te volgen.

Toen de jonge vrouw bij haar woning kwam, stapte ze de hal binnen. De dader glipte nog net binnen voor de deur in het slot viel. Hij gaf het slachtoffer onmiddellijk enkele vuistslagen. De getuige die het duo gevolgd was, hoorde de vrouw roepen binnen in de woning. Hij sprak een voorbijganger aan en samen trachtten ze de dader te stoppen. Ze slaagden erin hem te overmeesteren en op de grond te leggen. Enkele ogenblikken later veinsde de dader dat hij onwel werd en niet meer kon ademen. Hij vroeg naar zijn aérosol en profiteerde ondertussen van deze smoes om weg te vluchten.

De dader is van het Europese type en ongeveer 30 jaar oud. Hij is 1,75 meter groot en normaal gebouwd. De man heeft kort geknipt haar en zijn tanden staan niet recht. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte broek, een zwarte jas, een pull met kap en een muts.

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit antwoordformulier.