Politie zoekt man die bombrief achterliet in Westerlo Daimy Van den Eede GVS

28 mei 2019

19u01

Bron: VTM NIEUWS 20 De politie zoekt de man die op 8 mei een bombrief achterliet in Westerlo en er zo voor zorgde dat 22.000 leerlingen geëvacueerd moesten worden. Het gerecht neemt de brief zeer ernstig en wil de dader zo snel mogelijk vatten. Via het VTM-opsporingsprogramma FAROEK verspreiden ze beelden van de verdachte, in de hoop dat iemand hem herkent.

Op 8 mei zagen voorbijgangers ’s ochtends een brief aan de deur van het politiekantoor in Westerlo hangen waarin stond dat er om 10 uur twee bommen zouden ontploffen in een school in de buurt. 22.000 leerlingen werden meteen geëvacueerd en alle schoolgebouwen werden doorzocht, maar een bom werd nergens gevonden.

Het gerecht neemt de dreigbrief zeer ernstig en wil de dader zo snel mogelijk vatten. “Op de plek waar de brief werd teruggevonden, was een duidelijke benzingeur waarneembaar”, zegt Danny Kampers van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. Daarom verspreidt het gerecht via FAROEK beelden van de verdachte, in de hoop dat iemand hem herkent.

Heb jij tips? Met alle andere informatie kan u terecht op het gratis nummer 0800/30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.