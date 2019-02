Politie zoekt man (48) die spoorloos verdween in De Panne KVDS

07 februari 2019

15u02 0 Het parket van West-Vlaanderen heeft een opsporingsbericht laten verspreiden voor een 48-jarige Fransman, die dinsdag voor het laatste gezien werd in De Panne.

Nadat iemand Frédéric Parent rond 13 uur nog in de Sloepenlaan in De Panne opmerkte, verdween hij spoorloos.



Parent is 1,70 meter groot en normaal gebouwd. Zijn haar is afgeschoren. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas, een geruit fluwelen hemd, een blauwe T-shirt, een beige broek met brede zakken, blauwe basketschoenen en een zwarte muts met witte letters.





De man mankt volgens het parket en heeft medische zorgen nodig.





Wie info heeft over zijn verdwijning, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. Je kan ook mailen naar opsporingen@police.belgium.eu