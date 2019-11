Politie zoekt inzittenden van Lancia Ypsilon met Belgische nummerplaat HR

05 november 2019

23u30

Bron: Opsporing Verzocht 4 Buitenland De Nederlandse politie zoekt de bestuurder van een Lancia Ypsilon met Belgische nummerplaat die op 15 september in Eindhoven was. Hij reed er achter een wagen die vluchtmisdrijf pleegde na een dodelijk ongeval. Mogelijk kan de bestuurder helpen om de dader te vatten.

Bij het ongeval reed een Opel Zafira een bromfietsster aan. Die werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar ze diezelfde nacht nog om het leven kwam. Verschillende getuigen zagen hoe de aanrijdende bestuurder even stopte, maar daarna meteen doorreed. Bijna twee maanden na het vluchtmisdrijf heeft nog steeds niemand zich gemeld voor de dodelijke aanrijding. Daarom deed de politie vandaag in ‘Opsporing Verzocht’ een oproep naar belangrijke getuigen.

Wie iets weet over het ongeval, of over de inzittenden van de Lancia Ypsilon met Belgische nummerplaat die mogelijk getuige waren van het ongeval, kan dat melden via dit formulier.

Bekijk hier de volledige reportage uit Opsporing Verzocht: