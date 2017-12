Politie zoekt inbrekers die vrouw in haar woning verkrachtten HA

18u15

Bron: Federale Politie 5 FedPol De politie is op zoek naar vier personen. Van een van hen kon een robotfoto gemaakt worden. De politie is op zoek naar vier daders die eerder dit jaar een woning in La Louvière binnendrongen en de bewoonster verkrachtten. Ze verspreidt een robotfoto van een van de daders.

De feiten vonden plaats in de nacht van 14 op 15 juni in de rue Emile Urbain. Vier personen drongen toen tussen 3 en 4 uur 's morgens een woning binnen en verkrachtten de bewoonster.

Van een van de daders kon een robotfoto gemaakt worden. Het betreft een man van Noord-Afrikaanse origine, tussen 25 en 27 jaar oud. Hij is ongeveer 1,65 meter groot en mager gebouwd. De man heeft zwart haar, een getaande huidskleur en zijn ogen zijn licht van kleur.

Herkent u de man op de robotfoto of heeft u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via dit antwoordformulier of via het gratis telefoonnummer 0800/30 300.