Politie zoekt identiteit jonge vrouw die door twee mannen werd meegenomen

05 oktober 2018

14u46

Bron: Opsporingsbericht 4 De politie is op zoek naar de identiteit van een jonge, onbekende vrouw die door twee mannen werd meegenomen in een Peugeot 306 met buitenlandse nummerplaat.

De vrouw stapte op woensdag 18 april 2018 omstreeks 15.30 uurin de rue Trieu Albart in Gilly, een deelgemeente van Charleroi in de provincie Henegouwen. Een lichtgrijze Peugeot 306 met buitenlandse nummerplaat en vier personen aan boord stopte ter hoogte van de vrouw. Twee mannen stapten uit de wagen en namen de vrouw mee aan boord van de Peugeot.

Het slachtoffer is vermoedelijk rond de 20 jaar oud. Ze is mager en heeft lang kastanjebruin haar in een dotje.

De speurders vragen aan de vrouw om zich te melden bij de politie. Ook wie weet wie deze vrouw zou kunnen zijn, is welkom om informatie te bezorgen. Dat kan via dit tipformulier of op het gratis telefoonnummer 0800/30 300.