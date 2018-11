Politie zoekt handtasdief die bejaarde vrouw overviel in parkeergarage Hoei mvdb

14 november 2018

12u55

Bron: Federale politie 3 Politie en het Luikse parket zijn op zoek naar een jongeman die op donderdag 23 augustus 2018 een bejaarde dame met geweld overviel in een parkeergarage in Hoei (provincie Luik).

De vrouw en haar echtgenoot stapten naar hun wagen in de parking van het winkelcentrum Batta aan de rue Godelet. Op camerabeelden is te zien hoe een onbekende jongeman hen volgde. Eens aangekomen aan de auto wierp hij zich op de dame en duwde haar tegen de grond. Hij stal vervolgens haar handtas en liep weg.



De dader is tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij heeft kortgeknipt donker haar en is normaal gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe broek, een beige geruit hemd en blauwe sportschoenen van het merk Adidas. Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.

