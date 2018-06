Politie zoekt getuigen van overval op diamantverwerkingsbedrijf Redactie

08 juni 2018

11u54 0 De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende overval op het diamantverwerkingsbedrijf Diamantica in Vorselaar op 5 maart van dit jaar.

Drie gemaskerde en gewapende daders dwongen rond 6.10 uur het aanwezige personeel om een kluis gevuld met diamanten leeg te maken. Er werd voor een groot bedrag aan diamanten buit gemaakt.

De daders maakten vermoedelijk gebruik van een personenwagen type break. Het voertuig werd gefilmd door een bewakingscamera. Het merk en type van het voertuig is momenteel niet gekend.

Indien iemand meent deze wagen te herkennen of meer informatie te hebben over deze gewapende overval, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu.