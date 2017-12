Politie zoekt getuigen in verdwijning na restaurantbezoek in Oostende Bart Boterman

15u16 0 rv Het parket van Brugge is op zoek naar personen die iets kunnen vertellen over de verdwijning van Patrick Coudeville en Henk Haedens, beide 62 jaar. Ze werden maandag voor het laatst gezien om 15.30 uur toen ze restaurant Jolly Sailor op de Hendrik Baelskaai in Oostende verlieten. “Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor”, aldus het parket in een opsporingsbericht.

Henk is 1m76 groot en mager gebouwd. Hij heeft zwart kortgeschoren haar. Hij is in het bezit van een zwarte rolstoel en hij heeft dringend medische zorgen nodig. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte training en zwarte schoenen.

Patrick is 1m88 groot en mager gebouwd. Hij heeft grijsgroene ogen en draagt een grijs ringbaardje. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijs hemd, een bleke vest, een zwarte broek, een groene regenmantel en zwarte schoenen.

“Ze verplaatsen zich met een blauwe Ford Ranger met de gepersonaliseerde nummerplaat WOODFARM.”

"Indien u Henk Haedens of Patrick Coudeville of hun voertuig gezien hebt, of u weet waar zij zich bevinden, dan vragen de speurders dit te melden op het gratis nummer 0800/ 30 300", besluit parket Brugge.

rv