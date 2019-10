Politie zoekt getuigen in dossier van moord op gepensioneerde juwelier (89) KVDS

16 oktober 2019

10u48 0 Binnenland De politie heeft op vraag van de onderzoeksrechter in Brussel een oproep naar getuigen gedaan in het dossier van de moord op een gepensioneerde juwelier in Anderlecht. Daniel Vander Meuter werd op zondag 6 oktober dood in zijn huis gevonden en bleek op gewelddadige wijze om het leven gebracht te zijn.

De moord zou een dag eerder gebeurd zijn, op zaterdag 5 oktober, in de Homerusstraat 12. Het was een neef die het lichaam van de man ontdekte. Hij bleek meerdere messteken gekregen te hebben. Het moordwapen zou nog ter plaatse geweest zijn. Over de precieze omstandigheden van de dood van de man zou er nog veel onduidelijkheid zijn. Zo is het niet geweten of er iets gestolen werd.

Contact

De speurders vragen nu iedereen die Vander Meuten heeft gekend en nuttige informatie kan geven, om contact op te nemen met de politie. Dat geldt ook voor mensen die op zaterdag 5 oktober verdachte personen of handelingen hebben opgemerkt in de buurt van de woning van de man.





Contact opnemen kan via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via een mail naar opsporingen@police.belgium.eu