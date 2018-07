Politie zoekt fietser die bejaarde vrouw (84) aanreed in Knokke-Heist: slachtoffer nog steeds in levensgevaar Mathias Mariën

02 juli 2018

15u25

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 0 Een 84-jarige vrouw uit Brasschaat is zondagmiddag in Knokke-Heist levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding door een fietser. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge is op zoek naar de fietser, die na het ongeval gewoon doorreed.

Het ongeval gebeurde om 11.40 uur ter hoogte van het Van Bunnenplein. De toeriste wilde samen met haar dochter en schoonzoon oversteken richting Zeedijk, toen ze in botsing kwam met een fietser. Het slachtoffer kwam met haar hoofd tegen de stoeprand terecht en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De bejaarde vrouw verkeert nog steeds in levensgevaar.

Ook de fietser kwam ten val, maar hij vervolgde bijna onmiddellijk zijn weg. De politie probeert nu om zijn identiteit te achterhalen. Het gaat om een blanke, kalende man met gebruinde huidskleur van ongeveer 60 à 70 jaar oud. Hij spreekt Nederlands.

Iedereen die meer informatie heeft over de fietser of over de omstandigheden van het ongeval met vluchtmisdrijf kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via e-mail. Ook aan de fietser zelf wordt gevraagd om zich te melden.