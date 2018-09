Politie zoekt Fabio Papagni (25) uit Steenokkerzeel kv

21 september 2018

19u14

Bron: Belga 7 De politie vraagt hulp bij de zoektocht naar de 25-jarige Fabio Papagni. De man werd vanmorgen omstreeks 6.30 uur voor het laatst gezien in de omgeving van zijn woning in Rubenslaan in Steenokkerzeel. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

Fabio is 1m80 groot en slank gebouwd. Hij heeft kort bruin haar en een stoppelbaard. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte vest met ritssluiting, een blauwe jeans en zwarte baskets met het logo van Nike.

Hij had eveneens een grote rugzak bij zich. Fabio kan verward overkomen en heeft dringend medische zorgen nodig.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.