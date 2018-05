Politie zoekt eigenaars gestolen juwelen Hannelore Simoens Tessa Rens

21 mei 2018

13u44

Bron: VTM NIEUWS 0 De Mechelse politie heeft een Albanese dievenbende opgerold, die de afgelopen jaren meer dan dertig inbraken heeft gepleegd. Daarbij werd een berg juwelen buitgemaakt. De politie doet nu een oproep aan de slachtoffers, omdat ze de juwelen graag willen teruggeven.

Het gaat over inbraken die tussen december en maart gepleegd zijn. De dieven gingen aan de haal met onder meer diamanten oorbellen, dure horloges en kostbare ringen.

De politie kwam de Albanese bende op het spoor omdat ze bij de woninginbraken steeds dezelfde wagen zagen voorbijrijden. Met hulp van ANPR-camera’s konden ze de dieven lokaliseren in België, én zagen ze dat de bendeleden vaak naar Albanië reden om hun buit af te zetten.

Na een reeks huiszoekingen in maart werden in ons land vijf bendeleden opgepakt. Drie mensen werden gearresteerd in Albanië. De politie is nog op zoek naar twee verdachten, die op de vlucht geslagen zijn.

Oproep aan slachtoffers

De politie vermoedt dat een groot deel van de buit al is doorverkocht, maar kon toch nog de hand leggen op een honderdtal juwelen. Daarnaast vonden ze ook drie auto’s en 5.000 euro aan cash terug.

Omdat de juwelen naamloos zijn, doet de politie nu een oproep. Ze hopen zo de slachtoffers terug te vinden en hen de verloren juwelen terug te geven. Foto’s van de volledige buit zijn terug te vinden op de website van de politie (www.politiemechelenwillebroek.be). Wie iets herkent, kan contact opnemen via recherche@pzmewi.be.