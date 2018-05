Politie zoekt drie verdachten van agressieve tigerkidnapping op moeder en twee kinderen rvl

03 mei 2018

13u27 0 De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar drie mannen die eind vorig jaar een tigerkidnapping in Herzele uitvoerden. Daarbij werd een moeder en haar twee kinderen bedreigd en gegijzeld.

Op zaterdag 16 december 2017 omstreeks 17.10 uur kwam een mama thuis met haar twee kinderen in de Rosalie Daemstraat in Herzele. Ze gingen binnen via de achterdeur en kwamen oog in oog te staan met een man die gewapend was met een handvuurwapen. Op de bewakingsbeelden is te zien dat twee andere kompanen intussen wegvluchtten via de voordeur. Ze liepen weg in de richting van de Kouterveldlaan in Herzele.

De dader bedreigde onmiddellijk de vrouw en vroeg naar geld. Het geld uit de portefeuille van de vrouw was niet voldoende. Hij eiste meer. Het slachtoffer werd gedwongen naar boven te gaan waar ze nog een som overhandigde. Hij vroeg ook naar juwelen, waarop de vrouw haar ringen heeft afgedaan.

(Lees verder onder de video)

Vervolgens beval de dader de vrouw en de kinderen plaats te nemen in de wagen. Onder bedreiging verlieten de dader en de 3 slachtoffers de woning om 17.15 uur. De vrouw moest de dader wegbrengen naar Brussel-West. Omdat het slachtoffer daar haar weg niet kende, stelde ze het Sint-Pietersstation voor in Gent, waar hij in eerste instantie mee instemde.

Kinderen gegijzeld

Kort daarna veranderde hij zijn bestemming naar de Ninoofsesteenweg in Ninove en nadien Molenbeek. Bovendien werd de vrouw in Haaltert gedwongen te stoppen om geld af te halen, waarbij de dader als gijzelnemer in de wagen bleef zitten met de kinderen van het slachtoffer. Nadien namen ze de E40 in Aalst richting Brussel en kwamen ze via Koekelberg in de Leopold II-tunnel terecht. Daar hebben ze moeten rondrijden. In de Koninginnelaan in Brussel in de directe omgeving van de bushalte 'Jules de Trooz' stapte de gijzelnemer omstreeks 18.30 – 18.50 uur uit de wagen. Hij stapte weg in onbekende richting.

Uit het onderzoek blijkt dat de 3 daders vermoedelijk met de trein uit Brussel zijn gekomen. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze in het station Brussel-Centraal op een trein zijn gestapt richting Herzele. Voor ze op de trein stapten, hingen de 3 verdachten al een tijdje rond in de omgeving van de metro en het centraal station. Dat zou er op kunnen wijzen dat ze hun weg daar goed kennen en vertrouwd zijn met de omgeving.

Beschrijving van de verdachten :

Verdachte 1 is een man van vermoedelijk 18 -25 jaar en van vreemde origine. Hij heeft een rond gezicht en droeg een blauwe rugzak van vermoedelijk het merk Nike. Hij droeg een grijze trui met kap met daarover een grijze jas met kap, een blauwe trainingsbroek met een wit embleem op de rechterzak, zwarte of donkere sportschoenen met achteraan een wit embleem of opschrift.

Verdachte 2 is een man van vermoedelijk 18 -25 jaar van vreemde origine. Hij droeg een kleine grijze schoudertas met riem. Hij heeft donkere doorlopende wenkbrauwen. Hij droeg een blauwe jas met kap, blauwe trainingsbroek met witte doorlopende strepen aan de zijkant en zwarte sportschoenen.

Verdachte 3 is de gijzelnemer. Hij is een man van vermoedelijk 18 - 25 jaar oud en van vreemde origine. Hij heeft hoekige kaaklijnen. Hij droeg die dag een zwarte jas met kap, een zwarte broek met aansluitende boord onderaan en bordeauxkleurige schoenen. Hij had witte oortjes in.