Politie zoekt drie daders voor brutale overvallen in Wemmel kg

03 juni 2019

19u10

Bron: Belga 1 Het parket van Halle-Vilvoorde heeft opsporingsberichten laten verspreiden over twee overvallen die begin dit jaar plaatsvonden in Wemmel. In januari werd toen een Pizza Hut-restaurant overvallen door drie daders en in april overviel minstens één dader een Colruyt-warenhuis. De daders werden ook besproken in opsporingsprogramma Faroek.

Op 22 januari 2019 werd het Pizza Hut-restaurant aan de Romeinsesteenweg overvallen door drie gewapende en gemaskerde mannen. De daders stormden de zaak langs de zijkant binnen en bedreigden de aanwezige klanten en het personeel. Ze grepen de kassa en namen die mee.



Eén van de daders liep ook de eetzaal in, bedreigde een ouder koppel met zijn pistool en stal de handtas van de dame. Daarna vluchtten de drie daders te voet in de richting van de Romeinsesteenweg en de Modelwijk in Brussel. Ze spraken allen Frans.

Beschrijving

Alledrie de overvallers spraken Frans. De eerste was ongeveer 1.80 meter groot, mager gebouwd en wellicht linkshandig, en is vermoedelijk tussen de 18 en 21 jaar. Hij droeg die avond witte Adidas-sneakers, een zwarte trainingsbroek met een blauwe dikke streep aan de zijkanten, een felblauwe donsjas, zwarte handschoenen en een zwarte bivakmuts met drie gaten. Hij had een klein zwart pistool met dunne loop bij zich.

De tweede dader was normaal gebouw, vermoedelijk van dezelfde leeftijd, en droeg zwarte sneakers met een witte zool, een trainingsbroek van het merk Nike, een zwarte jas, een grijze pull met de kap over het hoofd en een bivakmuts met drie gaten. Verder droeg hij een zwarte rugzak op zijn buik en had hij had een zwart pistool.

De derde dader ten slotte was ongeveer 1.70 meter groot, normaal gebouwd en tussen de 18 en 21 jaar. Hij droeg zwarte sneakers met witte zool, witte kousen, zwarte trainingsbroek, zwarte pull, een jas met opgetrokken kap en zwarte sjaal of doek voor zijn gezicht. Ook hij droeg zwarte handschoenen.

Link met Colruyt-overval

Eén van de wapens die bij die overval gebruikt werd, lijkt sterk op het wapen dat gehanteerd werd bij de overval op het Colruyt-warenhuis aan de Romeinsesteenweg in Wemmel, op 9 april.



Een gemaskerde en gewapende man drong toen de winkel binnen, ging naar de eerste kassa en beval de werknemer om de inhoud van de kassa in zijn laptoptas te steken. Vervolgens ging hij naar de tweede kassa, bedreigde ondertussen nog een klant en beval de werknemer aan de tweede kassa om het geld te geven. Deze werknemer moest ook de volgende kassa openen en de inhoud daarvan in de tas doen.

De overvaller was mager gebouwd, droeg een grijze trui met rits en kap, een zwarte broek, zwarte sportschoenen en een wit masker. Hij had een zwarte laptoptas bij zich en een zwart wapen, en sprak Frans.

Daarna nam de dader de vlucht in de richting van de Modelwijk in Brussel. Ook hij sprak Frans. De politie vermoedt dat de man ook betrokken was bij de overval van Pizza Hut.

Wie informatie heeft over de overvallen of daders, kan terecht op het tipformulier op de website van de federale politie of op het gratis telefoonnummer 0800/30.300.