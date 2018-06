Politie zoekt deze verdachte van moordpoging met mes in station Charleroi HA

29 juni 2018

16u17

Bron: Federale politie 1 De politie is op zoek naar de verdachte van een moordpoging op een man in het Zuidstation van Charleroi.

Op zondag 13 mei 2018 omstreeks 21.30 uur werd in het station een persoon met een mes aangevallen door een man zonder vaste verblijfplaats.

De dader is ongeveer 30 jaar en heeft een baard. Hij is tenger gebouwd en loopt gebogen. Op het moment van de feiten droeg hij een donkere broek en jas, een pet en wanten.

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via dit tipformulier. Discretie wordt verzekerd, meldt de politie in een opsporingsbericht.