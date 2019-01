Politie zoekt deze man die kopstoot uitdeelde aan jonge bewoner in Sterrebeek mvdb

08 januari 2019

12u59 0 Een jongeman die een jonge bewoner van een woning in Sterrebeek (Zaventem) op zondagavond 9 september 2018 een kopstoot gaf, is nog niet gevat. De politie heeft vandaag op verzoek van het parket van Halle-Vilvoorde het opsporingsbericht verspreid.

Het slachtoffer kwam omstreeks 23.30 uur net van de jaarlijkse avondmarkt van Sterrebeek. Toen hij arriveerde aan zijn woning in de Mechelsesteenweg, stond er een groepje van negen personen waaronder drie kinderen. Een jongeman uit het groepje had net geplast tegen de gevel van de woning van het slachtoffer. De bewoner maakte daar een opmerking hierover. De dader werd daarop agressief, stapte op het slachtoffer toe en gaf hem een kopstoot op zijn neus.

Deze dader kan mogelijks ook nog in verband gebracht worden met andere ernstige feiten. Hij is ongeveer tussen de 25 en 30 jaar oud. Het gaat om een man met een vermoedelijke lengte tussen de 1m75 en 1m80. Hij is normaal gebouwd. Hij heeft kort blond haar en droeg die avond een onverzorgd stoppelbaardje. Hij droeg een witte trui met zwarte strepen en een jeans.