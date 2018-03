Politie zoekt deze dief die bankkaart stal van 83-jarige man en er 7.000 euro mee afhaalde Redactie

06 maart 2018

10u02 494 De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een man die op zaterdag 11 november 2017 een 83-jarige man van zijn bankkaarten heeft bestolen in het KBC-kantoor in Beveren-Leie (Waregem).

In totaal werd er 7.000 euro van zijn rekening afgehaald in de periode van 11 november tot 13 november 2017. Er werden ook aankopen gedaan in winkels in de regio van Brussel – Schaarbeek.

De dader werd gefilmd in het KBC-kantoor van Beveren-Leie toen hij geld afhaalde met de gestolen bankkaart. Het gaat om een blanke man van 35 à 40 jaar oud en 1m75 lang. Hij heeft donker haar en een baard en snor.

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.