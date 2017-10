Politie zoekt daders van miljoenenroof op rijke Belg in Luxemburg 19u40 0 vmma De politie heeft beelden verspreid van drie mannen die in januari 1,3 miljoen euro hebben gestolen van een rijke Belg in Luxemburg-stad. Ze overvielen hem toen hij de som geld in een koffer wilde afgeven bij een bank, samen met zijn advocaat. Die laatste werd in verdenking gesteld.

Op donderdag 26 januari 2017 rond 13u30 werd in Luxemburg-stad een diefstal met geweld gepleegd door 3 daders op een parking van een Luxemburgse bank.



Een man was samen met zijn advocaat op weg naar een bank in Luxemburg. Op het ogenblik dat het slachtoffer zijn wagen parkeerde, stopte een andere wagen in een straat loodrecht tegenover de bank. Drie in het zwarte geklede daders stapten uit en begaven zich onmiddellijk naar de wagen van het slachtoffer. Ze waren gemaskerd en gewapend .



De bestuurder moest onder bedreiging van een wapen uit de wagen stappen en ook de passagier werd op zijn beurt uit de wagen gesleurd en zwaar geslagen. De daders trokken de tas van het slachtoffer af waarin een grote som geld zat. Ze vluchtten weg in hun wagen, een grijze Audi S3 met Luxemburgse nummerplaat SE 4043.



De dieven zijn tot in Bridel gereden, dit is de regio Capellen, op 10 km van de Belgische grens. Daar werd de Audi uitgebrand teruggevonden. Naast de DNA sporen, blijkt uit het onderzoek dat de Audi S3 al een jaar geleden op 17 februari 2016 werd gestolen in Frasnes-Lez-Anvaing, in de regio van Doornik.



Deze wagen had toen de nummerplaat 1-FOR-625. De Luxemburgse nummerplaat SE 4043 die op de wagen hing tijdens de feiten, werd gestolen op 25 januari 2017 in Fontaine-l'Evêque. De speurders vermoeden dat de daders uit België afkomstig zijn en meer bepaald uit de regio van Charleroi.