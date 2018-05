Politie zoekt daders van inbraak in bedrijf Asse mvdb

31 mei 2018

08u26

Bron: Federale politie 10 Het parket van Halle-Vilvoorde spoort drie inbrekers op die in de nacht van 20 op 21 februari aan de haal gingen met verschillende computers uit een bedrijf in de Poverstraat in Asse. De bende wordt er van verdacht meerdere diefstallen te hebben gepleegd.

Eén van de daders werd gefilmd door de bewakingscamera’s en is goed herkenbaar. De man van ongeveer twintig jaar oud is normaal gebouwd. Hij droeg een lichtkleurige pet met een zwarte jas waarvan hij de kap over de pet had getrokken, een grijze broek en sportschoenen. Op de linker mouw van de jas staat een geel logo.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.