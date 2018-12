Politie zoekt daders die vrachtwagen plunderden in Feluy ttr

13 december 2018

10u36

Bron: federale politie 4 De politie is op zoek naar de daders die een vrachtwagen plunderden op de N59, nabij de Chaussée de Familleureux in Feluy (Henegouwen) op woensdag 21 november 2018 rond 22.30 uur. De groep hooligans mengde zich volgens de speurders onder ‘gele hesjes’.

De daders bedreigden verschillende vrachtwagenchauffeurs en plunderden een aanhangwagen met daarin kartonnen dozen met hoofdzakelijk kledij van het merk Nike. De bende laadde de buit over in een witte Renault Master bestelwagen of een gelijkaardige wagen met schuifdeur, zo staat in het opsporingsbericht te lezen.

De onderzoekers zijn op zoek naar de personen die mee de diefstal hebben gepleegd. De politie vraagt aan getuigen die beelden hebben van de feiten om deze ter beschikking te stellen van de politie om de daders te identificeren. Discretie wordt verzekerd.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.