Politie zoekt dader zinsloos geweld op Gentse Feesten Wouter Spillebeen

01 maart 2018

19u18

Bron: Eigen berichtgeving 9 De Gentse politie en het parket Oost-Vlaanderen zijn nog steeds op zoek naar de man die in de nacht van 16 op 17 juli 2017, tijdens de Gentse Feesten, een toiletdame (52) uit Aalst aanviel op de Vrijdagmarkt in Gent. Via het VTM-programma Faroek lanceerde de politie een oproep naar getuigen.

De vrouw was na haar werk in de Holy Food Market rond 6 uur ’s morgens op weg naar haar wagen toen ze op de Vrijdagmarkt werd aangesproken door een zwarte man van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij vroeg haar iets, maar zij vroeg de man om haar met rust te laten. Daarop sloeg de dader haar in het aangezicht. Ze viel op de grond en hij schopte haar nog enkele keren in het aangezicht. Hij sloeg op de vlucht zonder haar te bestelen.

De vrouw beschrijft haar aanvaller als eerder klein, slank, met kort haar en een rond gezicht met stoppels op de kin. Hij droeg een blauwe jeansbroek, een zwarte pet met letters op, een bordeauxkleurige jas met ritsen vooraan en aan de zakken. De jas had aan de onderrand en aan de kraag een lichtbruine kleur, ze is vermoedelijk van het merk ADIDAS. Onder zijn jas had hij een zwart kledingstuk aan dat diep was uitgesneden.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan de politie contacteren op het nummer 0800 30 300.