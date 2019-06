Politie zit bijna zonder kogels: "Nog even en we kunnen 'pang pang' roepen" Bjorn Maeckelbergh

22 juni 2019

00u00 106 Bij de federale politie in West-Vlaanderen hebben ze afgesproken dat sommige collega's voorlopig niét naar de verplichte schietoefeningen gaan. Reden: ze hebben nog amper 2.000 kogels. "De overheid verplicht ons te gaan schieten, maar krijgt de middelen niet bij elkaar om dat mogelijk te maken", zegt Joery Dehaes van ACV Politie.

Een bestelling van 65.000 kogels geraakt voorlopig niet in West-Vlaanderen. "De aankoopprocedure is veel te laat opgestart", zegt Joery Dehaes van politievakbond ACV Politie. "Ik snap dat niet. Elk jaar moet diezelfde aankoop gebeuren. En het is ook niet dat er plots 2.000 personeelsleden zijn bijgekomen, hé. Helaas niet. Die kogels zijn nodig voor schietoefeningen voor zowel de federale gerechtelijke politie, scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie als de wegpolitie in West-Vlaanderen. Vier keer per jaar moeten ze verplicht naar de schietstand. De politiemensen moeten ook nog eens voldoende punten halen. Da's dus niet voor hun plezier."

Volgens ACV Politie zijn er in West-Vlaanderen momenteel nog 2.000 kogels in stock. "Op een schietbeurt met een team gaan er 700 kogels door op een halve dag. Het zal dus niet lang meer duren eer we 'pang pang' moeten roepen", zegt Dehaes. "Er is nu intern beslist prioriteiten te stellen: politiemensen die vaak binnen zitten, moeten wachten met schietoefeningen."

Overkopen

Sarah Frederickx - woordvoerder van de federale politie - zegt dat die beslissing door de top wordt teruggeroepen. "Er is een schaarste in West-Vlaanderen, maar nog geen tekort." Volgens haar is er heel recent een oplossing uitgedokterd met de West-Vlaamse politieschool. Concreet zou de federale politie 20.000 kogels overkopen van de school. "Het is erg gesteld wanneer je als federale politie al moet gaan schooien bij de politieschool die eigendom is van de provincie", vindt Dehaes. Ook Florent Platteeuw (VSOA) stelt zich vragen. "Is die munitie wel conform de wetgeving?" Ook hij zegt dat er bepaalde diensten tot en met september niet meer op schietoefening kunnen. De federale politie belooft dat het zover niet zal komen.