Politie ziet terrorismecijfers meer dan halveren kv

28 april 2018

06u36

Bron: Belga 0 Voor de eerste keer in zes jaar tijd dalen de politiecijfers over terrorisme in België. Het aantal nieuwe processen-verbaal over terrorisme en radicalisme is meer dan gehalveerd, zo staat vandaag in De Tijd.

De jongste statistieken van de politie wijzen duidelijk op een sterke terugval van de vaststellingen die verband houden met terrorisme. In het derde kwartaal van vorig jaar zijn nog maar 106 nieuwe pv's opgesteld rond terrorisme, radicalisme en extremisme. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 227, meer dan dubbel zoveel.

Als de politie in de eerste negen maanden van 2016 nog 621 pv's had opgesteld over feiten rond terrorisme en radicalisme, waren dat er voor dezelfde periode vorig jaar nog 374. De daling is te merken in de drie gewesten. In Vlaanderen zakte het aantal pv's voor terrorisme en radicalisme in het derde kwartaal zelfs helemaal weg, van 85 naar slechts 33.

Het is de eerste keer in zes jaar dat de terrorismecijfers dalen. Het ging van 146 pv's in 2011 naar 212 in 2012, 218 in 2013, 402 in 2014, en van 602 in 2015 naar 777 in 2016.