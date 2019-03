Politie ziet hoe Knokse automobiliste (48) van dronkenschap pardoes op de grond valt

Deze week in de politierechtbank SDVO - LDO - KSN - TVP

08 maart 2019

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een automobiliste (48) die uit haar wagen kwam gewaggeld en van dronkenschap meteen omviel, had aandachtige toeschouwers: de politie van Knokke. Een Zottegemse die op een koude dag zeven voetgangers en een baby spontaan een lift gaf, zal zich dat nog lang berouwen. Het zorgde er voor toe dat ze haar rijbewijs voor 23 dagen moest inleveren. En het bedrijf uit Charleroi dat de afwikkeling van een snelheidsovertreding op de erg lange baan schoof en nu 192.000 euro moet ophoesten. Dit en meer trok deze week onze aandacht in de politierechtbanken.

Drie jaar alcoholslot voor bestuurster die op de grond valt

Een 48-jarige vrouw uit Knokke moet voor drie jaar een alcoholslot installeren in haar wagen. Dat heeft de Brugse politierechter dinsdagmorgen beslist. Toen N.V. vorig jaar door de politie voor haar woning werd tegengehouden, was ze zo dronken dat ze omver viel.

De politie van Knokke zag op 11 oktober vorig jaar via het camerasysteem hoe N.V. rond 2 uur ‘s nachts naar haar wagen waggelde na een avondje stappen. De agenten gingen ter plaatse en zagen hoe de vrouw voor hun neus door het rode licht reed. Ze konden haar uiteindelijk even verderop tegenhouden voor haar woning. V. was zo dronken dat ze bij het uitstappen pardoes op de grond viel.

De ademanalyse wees uit dat ze liefst 2,90 promille in haar bloed had, het equivalent van tien glazen bier. En dat was niet de eerste keer, want ook in 2006 en 2017 werd V. al veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. “Zoals zovelen maakte mijn cliënte de foute beslissing om de wagen te nemen, terwijl ze slechts een vierhonderdtal meter moest naar huis stappen”, pleitte haar advocaat. De politierechter legde N.V. uiteindelijk voor drie jaar een alcoholslot op. Eerst moet ze nog drie maanden rijverbod uitzweten en ook een boete van 3.200 euro betalen. (SDVO)

Bestuurster geeft 7 voetgangers én baby een lift en is nu rijbewijs 23 dagen kwijt

November 2017 is een dure maand gebleken voor bestuurster A.P uit Zottegem. De 53-jarige vrouw beging op 3 en 18 november twee verkeersovertredingen op de Europaweg. Op 3 november 2017 reed de bestuurster met haar wagen door een rood licht. “Omdat ik te veel zorgen aan mijn hoofd had, was ik verstrooid”, klonk de uitleg. Ze vroeg de rechter om haar geen rijverbod op te leggen omdat ze haar wagen vaak nodig heeft, maar daar kon politierechter Pieter De Meyer niet op ingaan. “Dan moet je maar niet door het rood rijden”, zei hij. De vrouw kreeg voor de overtreding een rijverbod van 15 dagen en een boete van 480 euro.

Daar bleef het niet bij, want het Openbaar Ministerie had nog een dossier klaarliggen. Op 18 november 2017 werd de vrouw opnieuw betrapt op de Europaweg, deze keer omdat er te veel personen in haar wagen zaten. “Het was die dag heel koud”, vertelde de bestuurster.

“Dus toen ik een paar mensen met een baby zag wandelen, heb ik voorgesteld ze een lift te geven. Ik heb niet geteld met hoeveel ze waren.” Dat had de vrouw beter wel gedaan, want met haar auto kon ze maximum 7 personen veilig vervoeren en er zaten er acht in. “De baby telt ook mee en die zat gewoon op de schoot van de moeder. Dat is heel gevaarlijk”, vertelde de procureur. Voor deze overtreding kreeg de vrouw een rijverbod van 8 dagen en een boete van 240 euro. (LDO)

Ontwerper Edouard Vermeulen betrapt met 155 km/u

Ontwerper Edouard Vermeulen, de man achter modehuis Natan, heeft in de Brugse politierechtbank 15 dagen rijverbod en 800 euro boete gekregen. Op 9 april vorig jaar zag de politie een Range Rover over de A11 scheuren. Volgens het pv moesten de agenten 155 km/u rijden om hem in te halen, terwijl je daar maar 90 mag. Achter het stuur van de 4x4 zat de 62-jarige hofleverancier, die zich sinds 2017 ook baron mag noemen. Hij gaf de overtreding toe, maar stuurde zijn kat naar de politierechtbank. (SDVO)

22 km/u te snel? 192.000 euro boete

Een bedrijf uit Charleroi moet 192.000 euro ophoesten door een snelheidsovertreding van één van haar werknemers. De wagen van de Carolo werd geflitst aan 72 kilometer per uur in een zone 50. Het bedrijf ontving een boete en de vraag om binnen de 15 dagen de identiteit van de chauffeur door te geven, maar de boete werd niet betaald en ook de naam werd niet doorgegeven. Daarna volgde een herinnering inclusief dwangsom en een grotere boete, maar het bedrijf liet opnieuw na de nodige stappen te ondernemen.

De zaak belandde bij de politierechter die in totaal op 144.000 euro dwangsom en 44.000 euro boete uitkwam. Het bedrijf - dat in het verleden al meermaals vervolgd werd voor verkeersinbreuken - gaat evenwel in beroep en spreekt van een “administratieve nalatigheid”. Volgens hun advocaat hoopt het ‘slechts’ 160.000 euro te moeten ophoesten. (KSN)

Einde van examens vieren eindigt voor politierechtbank

Een jonge student krijgt een werkstraf opgelegd nadat hij in december 2017 onder invloed achter het stuur betrapt werd.

“Mijn cliënt was het einde van de examens gaan vieren en liet zich nadien meeslepen door een vriend waardoor hij zichzelf in de kijker van de politie reed”, zei de advocaat. Een patrouille haalde de man, die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had, naar de kant en bij controle bleek de bestuurder 1,49 promille in het bloed te hebben. De rechter gaf de kerel een werkstraf van 26 uur en een rijverbod van 21 dagen. Daar schieten nog 6 dagen van over aangezien het rijbewijs al voor 15 dagen was ingetrokken. (TVP)