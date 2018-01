Politie zet formulier online voor mensen die nog met vragen zitten na explosie op Paardenmarkt SVM

19 januari 2018

18u52

Bron: Belga 0 De Antwerpse lokale politie heeft een webformulier online gezet voor rechtstreekse en onrechtstreekse betrokkenen bij de explosie aan de Paardenmarkt van maandagavond. Wie nog met vragen zit of een gesprek wil aangaan, kan daar terecht.

De politie wil zo "een laagdrempelig contactpunt aanreiken". Je kan er je vraag stellen en je contactgegevens achterlaten. De politie zal de vraag de daaropvolgende werkdag verwerken.

Het formulier is bestemd voor mensen die bijvoorbeeld spullen verloren bij het incident, een schadedossier hebben of een gesprek willen met de dienst Slachtofferzorg. Die laatste blijft ook gewoon telefonisch bereikbaar via het nummer 03 338 84 86 van maandag tot vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

Het formulier is hier terug te vinden. Het is niet bedoeld voor erg dringende zaken.