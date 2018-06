Politie Zennevallei doekt lokale drugshandel op kg

18 juni 2018

15u31 0 De lokale politie van de zone Zennevallei - rond gemeentes Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw - heeft drie mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze drugs dealden in de regio. Bij verschillende huiszoekingen nam de politie ook 766 gram speed, 500 gram cannabis, een 70-tal xtc-pillen en 900 euro cash in beslag. Dat meldt de politie Zennevallei.

De politie was het handeltje al langer op het spoor, onder meer na klachten van buurtbewoners over overlast, wagens die af- en aanreden en verdachte personen die lang in die wagens bleven zitten. Even geleden kon de politie de wagen van één van de verdachten onderscheppen, waarin 26 gram speed werd gevonden. Een huiszoeking bij de vermoedelijke dealer leverde nog eens 40 gram speed op.

De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Die eerste arrestatie en huiszoeking gaven meteen aanleiding tot een tweede huiszoeking, in de buurt van Sint-Rochus in Halle. Daar trof de politie nog twee andere verdachten aan en stootte ze op 700 gram speed, 500 gram cannabis, een zeventigtal XTC-pillen, en 900 euro cash geld.