Politie zal effectief beboeten als horeca zich niet aan regels houdt: “We hebben geen keuze als we absoluut drama willen vermijden” KVDS

08 oktober 2020

20u10 4 Uitbaters van restaurants en cafés die zich niet aan de nieuwe coronaregels houden, zullen effectief een boete riskeren. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gezegd aan VTM NIEUWS. “De maatregelen die we opleggen zijn niet prettig, maar we hebben geen keuze als we een absoluut drama willen vermijden”, klinkt het.

Volgens de nieuwe regels mogen er in cafés maximaal vier mensen aan een tafel zitten en moeten ze om 23 uur sluiten. In restaurants mag je met tien aan een tafel zitten en is het sluitingsuur 1 uur ’s nachts. In Brussel is de situatie nog strenger. Cafés, bars en theesalons moeten daar een maand helemaal dicht.

Verlinden maakt duidelijk dat ze geprobeerd heeft om duidelijke regels te maken. “Het Ministerieel Besluit van vandaag zou daar duidelijkheid in moeten geven”, zegt ze. “Vervolgens hebben we samengezeten met de federale en de lokale politie, waar ook de mankracht aanwezig is om te controleren. Er zal absoluut ingezet worden op handhaving. Zowel op het vlak van sluitingsuur als van mondmaskerdracht.”





Wie zich niet aan de regels houdt, zal effectief een boete mogen verwachten. “Er zijn veel mensen die nauwgezet de regels naleven en zij betreuren het dat er anderen zijn die dat iets minder nauw doen”, volgens Verlinden. “Daarom is het belangrijk dat boetes echt opgelegd kunnen worden. Ik heb overlegd met de federale en lokale politie om op te treden en zij zullen dat ook effectief doen.”



De minister van Justitie zou de handhaving verder gerechtelijk opvolgen. Volgens de minister is het voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de grens oversteken om toch op café te gaan. “De maatregelen hebben een signaalfunctie. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun contacten beperken. Alleen zo kan het virus echt ingedijkt worden. Mensen moeten hun gezond verstand gebruiken”, zegt ze nog.

Bekijk hier het integrale gesprek met minister Annelies Verlinden in VTM NIEUWS:

