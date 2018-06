Politie wordt zélf op de bon geslingerd in Antwerpen Jonathan Bernaerts

16 juni 2018

12u31

Bron: eigen berichtgeving 11 De federale politie is beboet omdat haar oude voertuigen in de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen rondrijden. Dat bevestigt Guy Thyskens van de federale politie. De directie roept haar werknemers nu op om met niet-vervuilende wagens de Scheldestad in te rijden.

Sinds maart 2017 worden in Antwerpen boetes uitgeschreven aan wie met een vervuilende dieselwagen de LEZ inrijdt. Ruim een jaar na de invoering blijkt dat ook de federale politie op de bon is geslingerd. “Het gaat om 5 pv's. Uiteraard zullen we de boetes ook betalen”, zegt woordvoerder Guy Thyskens.

Zestigtal voertuigen

De federale politie is momenteel in onderhandeling met de stad Antwerpen en de stad Brussel – waar de LEZ binnenkort ook wordt ingevoerd – om een uitzondering te krijgen voor een deel van haar wagenpark. “Het gaat om een zestigtal voertuigen, op een totaal van 3.400”, aldus Thyskens.

De federale politie gaat "op termijn" al haar vervuilende dieselwagens vervangen door voertuigen op benzine of hybride voertuigen.