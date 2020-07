Politie windt er geen doekjes om: geen mondmasker? 250 euro boete ISA

24 juli 2020

De politie kondigt aan om voortaan vaker en strenger op te treden rond de mondmaskerplicht. Wie geen mondmasker draagt waar dat verplicht is, zal niet langer wegkomen met een waarschuwing, maar een boete krijgen van 250 euro.

Wat al een tijdje in de lucht hing, werd gisterenmiddag door de Nationale Veiligheidsraad bevestigd. Vanaf zaterdag moeten we verplicht een mondmasker dragen op drukke plaatsen als winkelstraten en markten en voor wie zich verplaatst in een restaurant of café. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht nadat die eerder al op het openbaar vervoer, in winkels en in bioscoop- en theaterzalen van kracht was. Wie zich daar niet aan houdt krijgt een boete van 250 euro.

“We draaien nu op volle capaciteit. De lokale politie zet haar mensen overal in, we hebben zelfs al gesnoeid in verloven. Maar we krijgen ook steun binnen de zones en van de federale politie. Dus we zijn er wel klaar voor”, dat bevestigt Nico Paelick, voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, in “De ochtend” op Radio 1.

Gedaan met sensibiliseren

Paelinck benadrukt dat de periode van waarschuwingen voorbij is. “Het verschil zal zijn dat we tot op heden met een vermanende vinger werkten, dat we sensibiliseerden, dat we mensen de tijd gegeven hebben om zich aan te passen aan de versoepelingen. Maar nu moeten we vaststellen dat niet iedereen meegaat in het verhaal. De opofferingen zijn te groot voor de mensen die zich er wel aan houden. Dus wij gaan voortaan onmiddellijk verbaliseren.”

De politie zal bovendien ook controleren of nachtwinkels wel degelijk om 22 uur de deuren sluiten. “Zo kunnen we die braspartijen, die onverwachts ontstaan na het sluitingsuur van de horeca, in de kiem smoren. Dat was een van de grootste problemen die we hadden na 1 uur ‘s nachts.”

Er komen dus drukke tijden aan voor de politie. Maar, zegt Paelinck, “de politie zal enkel het sluitstuk van de coronamaatregelen zijn”. “Het is niet realistisch om de hele maatschappij te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van het individu, van organisatoren van activiteiten en van de uitbaters van horecazaken om zich aan die regels te houden.”