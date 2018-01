Politie Wetteren op zoek naar vermiste 90-jarige man Didier Verbaere

26 januari 2018

20u58 0 De politie van Wetteren is momenteel op zoek naar een 90 jarige man in de regio Wetteren, Overschelde en Kalken. Hij vertrok deze avond thuis op een damesfiets en draagt opvallende rubberen laarzen. Zijn familie gaf hem als vermist op.

Momenteel is de brandweer en het duikteam van Wichelen ook met een boot op zoek op de Schelde. "We onderzoeken alle mogelijke pistes en als iemand iets opmerkt vragen we onmiddellijk 101 te bellen", weet commissaris Vic De Loof van de zone Wetteren.