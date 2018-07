Politie Westkust verdubbelt capaciteit voor risicomatch tegen Fransen Bart Boterman

09 juli 2018

13u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 De politie Westkust laat niets aan het toeval over tijdens de halve finale van het WK morgen, tussen de Rode Duivels en de Franse nationale ploeg. De politiezone verdubbelt de capaciteit en schakelt ook de Franse gendarmerie in. De regio van De Panne en Koksijde is als vanouds erg populair bij Noord-Franse toeristen.

"We verwachten dat heel wat Fransen bij ons de match zullen komen bekijken, tussen de Belgische supporters", stelt korpschef Nicholas Paelinck.

Tijdens de match tegen Brazilië vielen al heel wat opstootjes te betreuren, zowel onderling tussen dronken Belgische supporters als tussen Belgen en Fransen. Bij het groot scherm in Koksijde werd zelfs Bengaals vuur afgestoken. "We zijn dus uiterst voorbereid. We roepen zelfs tal van manschappen terug uit verlof, anders zaten we in de problemen met onze capaciteit. Er zijn ook afspraken gemaakt met de Franse gendarmerie. Ook zij zullen ons bijstaan in de grensstreek en hun onderdanen in het oog houden", aldus Paelinck.

Daarnaast is de politie ook aanwezig op het internet. "Onze computer crime units speuren de sociale media af op zoek naar oproepen om op bepaalde plaatsen de grens massaal over te steken of amok te maken", besluit Paelinck.