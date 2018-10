Politie waarschuwt voor verkeershinder in Brussel door actie tegen pensioenplannen morgen AW

01 oktober 2018

15u08

Bron: Belga 0 De politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene verwacht morgen verkeershinder in Brussel. De drie grote vakbonden voeren dan actie tegen de pensioenplannen van de regering-Michel.

De vakbonden verzamelen morgen om 10 uur in de buurt van het Centraal Station. Het vertrek van de betoging is voorzien omstreeks 10.30 uur.



Het parcours verloopt onder meer via de Keizerinlaan, de Berlaimont en Pachecolaan, de kleine Brusselse ring (Schaarbeekse poort - Madou), de Congresstraat en -plein, de Lignestraat en zo terug naar het Centraal Station en de Kunstberg.

In tegenstelling tot de betoging van afgelopen vrijdag blijven de tunnels van de kleine Brusselse ring wellicht open voor het verkeer. De MIVB meldt wel aanzienlijke problemen op de bus- en tramlijnen in de omgeving van het Centraal Station, de Koningsstraat en het Madouplein. Ook De Lijn verwacht hinder.

Grootste problemen in het stadscentrum

De politie wil er alles aan doen om het verkeer in de diepte te kanaliseren, maar verwacht in het stadscentrum toch problemen. Voorts raadt de politie aan om het stadscentrum met de wagen te vermijden. "De metro en de treinen rijden normaal", aldus de politie.