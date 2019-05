Politie waarschuwt voor 'sextortion scam’ na telefoontjes van ongeruste burgers HR

28 mei 2019

20u52

Bron: Politie Antwerpen 30 Binnenland De Antwerpse politie kreeg de voorbije dagen veel telefoontjes en mails van ongeruste burgers. Die ontvingen een mail van oplichters die beweerden dat ze hun computer hadden gehackt. Ze zouden intieme beelden gemaakt hebben van hun slachtoffers, terwijl die naar porno keken. Ze vragen geld in ruil om de beelden niet te verspreiden.

“In het onderwerp van de mail staat meestal: “48 uur om te betalen”, meldt de politie. “Ze dreigen ermee om de beelden te verspreiden op het internet tenzij je een bedrag betaalt. Ze proberen druk uit te oefenen door te vragen om dit snel te doen.” De politie vraagt om dit zeker niet te doen. “Het gaat om oplichterij. U kan best de afzender blokkeren en de mail verwijderen.” Bij de ‘sextortion scam’ gaat het om bluf: de afpersers hebben geen beelden van jou.

Om hun slachtoffers te doen geloven dat hun computer is gehackt, gebruiken de afpersers een aantal technieken. Soms vermelden ze een oud wachtwoord dat ze op het internet hebben gevonden. Door datalekken circuleren mailadressen met wachtwoorden op het internet. En als het wachtwoord dat ze vermelden toch correct is? “We raden je aan om onmiddellijk de wachtwoorden van alle accounts aan te passen naar een sterk wachtwoord dat ook uniek is per account.”

Phaedra Hoste

Een andere methode is het spoofen van je mailadres. Hierdoor lijkt het dat je een mail van je eigen mailadres ontvangt. Je zou dan kunnen denken dat de afpersers toegang hebben tot je mailbox. Dat is niet zo.

Om cybercriminelen een stapje voor te blijven, raadt de politie aan om je webcam, als je hem niet gebruikt, te bedekken met een webcamcover of een papiertje.

Deze vorm van oplichting is overigens niet nieuw. Ook Phaedra Hoste werd er al slachtoffer van.

