Politie waarschuwt voor ‘seksuele jagers’ in populaire tienerapp TikTok HR

13 februari 2019

12u01

Bron: RTBF, CNET, Youtube, Federale Politie 0 Een agent van de Computer Crime Unit waarschuwt voor ‘seksuele jagers’ in de razend populaire tienerapp TikTok. Die telt meer dan 700 miljoen gebruikers, vooral jonge meisjes. Zij gebruiken de app om muziekfilmpjes te maken waarop ze zelf playbacken.

De playback-app heette vroeger Musical.ly, maar in augustus werden alle gebruikers overgeheveld naar het nieuwe platform. TikTok was in 2018 wereldwijd een van de meest gedownloade apps. De app beidt de mogelijkheid om muziekclips te bekijken. Gebruikers kunnen ook zelf clipjes maken op hun favoriete muziek.

“TikTok is de perfecte combinatie van wat tieners zoeken”, legt Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit van de Federale Politie uit in ‘Surfons Tranquille’ op RTBF. “Ze kunnen likes en volgers vergaren met de videoclips die ze delen. Via de chatfunctie communiceren ze met andere gebruikers. En, zoals bij Snapchat, kunnen ze video’s verrijken met effecten of filters.”

Pedofielen

Toch zijn er volgens de politie gevaren. Zo bestaat het risico op haatboodschappen en cyberpesten, maar ook op kwaadwillige seksuele voorstellen. De Franse politie waarschuwde daar in november al voor.

De meeste gebruikers van de app zijn jonger dan 15 jaar. Maar er zijn ook veel meisjes tussen 11 en 13 jaar, en zelfs nog jonger. Wat opvalt, is dat veel populaire video’s seksueel geladen zijn. “Ze doen er hun idolen na”, vervolgt Bogaert. “En nemen net als hen sensuele poses aan.” Maar op het platform zitten ook gebruikers met minder goede bedoelingen.

De Franse Youtuber ‘Le roi des rats’ trok zelf op onderzoek in TikTok. Hij slaagde er vrij snel in om verdachte profielen te traceren. Zij bleken vaak ook actief ‘kik’, een app waarmee je anoniem kan chatten en waar volgens de youtuber ook pedofielen gebruik van maken. Toen hij die verdachte profielen ging volgen, kreeg hij zelfs voorstellen om kinderporno uit te wisselen.

Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit raadt iedereen aan om voorzichtig te zijn. “We moeten deze app niet demoniseren. Maar ouders moeten zich wel documenteren, en met hun kinderen praten. Hen aanmanen tot voorzichtigheid en duidelijk maken dat ze beter niet ingaan op voorstellen van onbekenden.”

Instellingen

Best is ook om eens de privacy-instellingen van de app te overlopen. Zo is het mogelijk om de optie ‘anderen toestaan mij te vinden’ uit te zetten. Je kan zelf instellen wie al dan niet kan reageren op jouw video’s. Ook wie jou al dan niet privé-berichten kan sturen, kan je zelf instellen.