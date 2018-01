Politie waarschuwt voor oplichtersbende op snelweg HA

19 januari 2018

12u06

Bron: La Capitale 23 De federale politie waarschuwt voor oplichters die op snelwegen in de buurt van Brussel geld proberen af te troggelen van behulpzame bestuurders. Dat schrijft La Capitale.

Volgens de Franstalige krant doen de bedriegers, een bende uit Ierland of het Verenigd Koninkrijk, alsof ze zonder benzine zijn gevallen. Hulpvaardige automobilisten die de 'pechvogels' een lift naar het volgende tankstation aanbieden, worden afgewimpeld. De oplichters zijn uit op cash. Ze beloven het geld te zullen overschrijven als ze terug thuis zijn, maar de gedienstige bestuurders zien hun centen nooit terug.

Vorig jaar in augustus waarschuwde politie al voor de oplichterij. De voorbije dagen zijn de afzetters opnieuw gespot in de buurt van Brussel. Ze zouden zich verplaatsen in een grijze Mercedes. De politie roept het grote publiek op tot alertheid, en zeker geen geld te geven. Wie door de bende benaderd wordt, wordt gevraagd informatie over de wagen - het merk, model en de kleur - door te spelen aan de politie. Slachtoffers worden opgeroepen een klacht in te dienen.