Politie waarschuwt voor oplichters via tweedehandssite: slachtoffer is duizenden euro’s kwijt kv

11 april 2019

22u00

De lokale politie van zone Berlaar-Nijlen waarschuwt via Facebook voor oplichters die nietsvermoedende burgers geld afhandig proberen te maken via zoekertjes op tweedehandswebsites, nadat daar verscheidene klachten over binnenliepen.

De politie haalt het voorbeeld aan van een slachtoffer dat iets te koop aanbood op 2dehands.be. Een potentiële koper toonde interesse en onderhandelde met de verkoper via Whatsapp. Vervolgens vroeg de koper - een oplichter - het rekeningnummer waarnaar hij het geld kon overschrijven.

Even later kreeg het slachtoffer van de koper de vraag om één eurocent over te schrijven naar zijn rekening, om te bewijzen dat de naam en het rekeningnummer van de verkoper aan elkaar gelinkt zijn. Daarmee werd volgens de koper bewezen dat hij zelf niet opgelicht werd door de verkoper. Vervolgens stuurde de oplichter een link naar een betaalsite door, die als twee druppels water leek op die van een grootbank. Het slachtoffer gaf nietsvermoedend zijn code in. Een uur later was er meer dan duizend euro van zijn rekening verdwenen.



De politie dringt erop aan om nooit de code van je bankkaart online te delen. “Banken zullen dat nooit vragen. Als het wel gebeurt, word je opgelicht”, word je opgelicht, luidt het.