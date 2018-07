Politie waarschuwt voor levensgevaarlijke 'Keke-Challenge', waarbij mensen uit rijdende auto stappen om te dansen Rob Van herck

30 juli 2018

19u02

Bron: VTM NIEUWS 0 De federale politie waarschuwt voor de ‘Keke-challenge’, een internetrage waarbij mensen uit een rijdende auto stappen om te dansen. De hype komt overgewaaid uit de VS, maar intussen staat het internet vol filmpjes van mensen die een ongeval krijgen of veroorzaken terwijl ze de uitdaging doen.

Het concept is simpel: op de tonen van het refrein van ‘In My Feelings’ van de Amerikaanse rapper Drake, stappen mensen uit hun rijdende auto en doen een dansje. Dat dansje werd uitgevonden door de influencer Shiggy en kreeg al snel navolging van onder meer Will Smith en DJ Khaled.

Nederland

Intussen doet iedereen het en dat is niet zonder gevaar. Er zijn talrijke voorbeelden van video’s waarbij mensen een ongeval krijgen of veroorzaken, terwijl ze de uitdaging doen, ook in Nederland.

"Auto geen speelgoed"

Na de Nederlandse politie waarschuwt onze federale politie nu ook voor de rage. “Verkeersveiligheid is geen spel en een voertuig is geen speelgoed. Als bestuurder uit je voertuig stappen, terwijl je auto nog rijdt is onverantwoord en gevaarlijk voor jezelf en andere weggebruikers”, klinkt het.

Ook wil de politie onderstrepen dat je een reeks inbreuken op de wegcode begaat terwijl je deelneemt aan de ‘uitdaging’. “Je draagt op dat moment geen gordel meer en je bent geen meester meer van je voertuig. Dat samen met andere inbreuken kan ertoe leiden dat de rechter boetes tot 2.000 euro oplegt”, sluit de politie nog af.