Politie waarschuwt voor koppel kinderlokkers in Waregem: "Kom kijken naar kleine kat" HA

22 augustus 2018

14u21

Bron: Facebook/Politiezone Gavers, eigen berichtgeving 1078 De politiezone Gavers waarschuwt op Facebook voor een koppel kinderlokkers dat heeft proberen toe te slaan bij een speelplein in Waregem (West-Vlaanderen).

Volgens de politie werd er melding gedaan van een man en vrouw die met een smoes kinderen naar hun witte bestelwagen probeerden te lokken. Het koppel werd opgemerkt ter hoogte van de speeltuin van Beveren-Leie, een deelgemeente van Waregem, zo blijkt uit reacties op het Facebookbericht. De kinderen werden door de vrouw naar de bestelwagen gelokt met de uitvlucht om naar een kleine kat te komen kijken.

Het is niet de eerste keer dat de politie zo’n melding binnenkrijgt. Voor de vakantie werden gelijkaardige meldingen gemaakt van verdachte zaken in Vichte, Moen en Kortrijk. Ook toen was er telkens sprake van een witte bestelwagen.



De politie roept op om waakzaam en voorzichtig te zijn. Ze raadt ook aan om uw kinderen aan te spreken over de mogelijke gevaren bij het ingaan op aanlokkelijke voorstellen door vreemden. Mensen die verdachte zaken opmerken, worden gevraagd om het nummer 101 te bellen.