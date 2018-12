Politie waarschuwt voor kerstperiode: meeste kans om bestolen te worden

18 december 2018

Bron: Besafe, Het Nieuwsblad 11 De kerst- en eindejaarsperiode zijn drukke periodes voor iedereen: ook voor dieven. Terwijl er gemiddeld 144 gezinnen per dag ongewenst bezoek krijgen, is dat op kerstavond ongeveer het dubbele. Besafe.be , de preventiedienst van de federale overheid, geeft enkele tips om dergelijk doemscenario te vermijden.

Inbrekers weten dat de kans groot is om lege huizen aan te treffen voor én tijdens de kerstdagen. Dan kunnen ze ongestoord te werk gaan terwijl iedereen een uitgebreide diner naar binnen werkt. Dieven zoeken voornamelijk geld, juwelen en multimedia om te stelen. En zo kunnen enkele ingepakte cadeaus onder de kerstboom zomaar verdwenen zijn wanneer je terug thuiskomt. Een onaangename verassing waar je jezelf tegen kan wapenen, figuurlijk dan toch.





Lok het niet uit

Laat in de eerste plaats geen kostbare voorwerpen in het zicht rondslingeren. Dat geldt ook voor je cadeaus, leg die niet voor de raam en ook niet vlak naast een deur. Verder laat je dure cadeaus zoals elektronica maar beter niet inpakken met het inpakpapier van de winkel. Dat herkennen dieven makkelijker waardoor ze al snel weten welke cadeaus het meeste waarde hebben.

Ramen en deuren sluiten

Zelfs als je maar vijf minuutjes weg bent, sluit je beter de deuren en doe je de ramen dicht. Dieven hebben slechts enkele minuten nodig om binnen en opnieuw buiten (met buit) te geraken. Zelfs het daglicht houdt hen niet tegen. Maak het hen dus niet makkelijker.

Bewoonde indruk

Een vanzelfsprekende en makkelijke tip is om het huis een bewoonde indruk te geven. Laat bijvoorbeeld enkele lampjes branden, installeer verlichting met een timer of bewegingsdetectie. En als je enige tijd van huis bent, kan je de brievenbus laten leegmaken door buren.

Wees trouwens wel niet te ijverig. Laat de lichtjes van je kerstboom zeker niet branden want die kunnen wel eens een brandje veroorzaken. En laat dat zeker niet de bedoeling zijn.

Mechanisch, elektronisch beveiligingsmateriaal en honden

Bovenstaande tips zijn eigenlijk slechts goede gewoontes, je kan ook een stapje verder gaan. Zo kan je jouw huis beveiligen met mechanisch en/of elektronisch beveiligingsmateriaal. Denk daarbij aan rolluiken, gelaagd glas, extra sloten of veiligheidscilinders en alarmsystemen.

Wist je trouwens dat een hond het beste alarmsysteem op de markt is? Die zijn immers onvoorspelbaar en daar houden dieven niet van. Maak dus zeker duidelijk dat een hond deel uitmaakt van jouw gezin. Dat kan bijvoorbeeld door het bekende “Pas op, waakhond!”-bordje op te hangen.

Wat nu?

Als er toch een dief zijn kansje waagt, reageer je kalm. Ben je zelf thuis, volstaat het vaak om gewoon wat geluid te maken. Er zijn weinig dieven die geweld gebruiken en confrontaties gaan ze liever uit de weg.

Komt het toch tot zo’n confrontatie, doe je gewoon wat de dief vraagt. Intussen observeer je hem zodat je de politie achteraf duidelijk kan informeren. Licht vervolgens je verzekeraar en je financiële instelling in, én neem de nodige voorzorgsmaatregelen om een tweede inbraak te vermijden.