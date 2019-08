Politie waarschuwt voor inbraken langs de bovenverdieping Redactie

07 augustus 2019

17u39

Bron: VTM Nieuws 0 Tijdens de zomerperiode laten mensen vaak een raam openstaan, om koelere lucht binnen te krijgen. Maar dat is ook ideaal voor inbrekers. Zelfs een raam op een bovenverdieping houdt dieven niet tegen om een woning binnen te dringen. De politie wil nu mensen waarschuwen en vragen om hun ramen goed te sluiten.

Op beelden van een inbraak in Bierbeek, in mei, is duidelijk te zien hoe dieven het aanpakken. Via tuinmeubelen of een regenpijp klimmen ze naar de bovenverdieping. Daar zoeken ze een raam dat openstaat of dat makkelijk te openen is. Zo geraken ze dan een woning binnen.

Het is cruciaal om ramen goed te sluiten, ook een raam op kiepstand is niet veilig. Inbrekers kunnen dan langs de buitenzijde tegen het raam duwen en zo de woning betreden.

Vorig jaar daalde het aantal woninginbraken in Vlaanderen voor het 3e jaar op rij tot 21 476. De politie hoopt dat cijfer door de extra preventie nog verder te doen dalen.