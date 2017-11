Politie waarschuwt voor files Antwerpse Ring: "Stel vertrek uit" jv

06u15

Bron: belga 0 Marc De Roeck Op de Antwerpse ring zijn richting Nederland tussen Berchem en Antwerpen-Oost vanochtend nog steeds twee van de vijf rijstroken dicht. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum, die waarschuwt voor hinder. Een vrachtwagen verloor er gisteren een deel van zijn lading vloeibare siliconen en het opruimen blijkt geen gemakkelijk taak.

"De brandweer en de Civiele Bescherming hebben heel de nacht keihard doorgewerkt, maar het blijkt om een hardnekkig goedje te gaan", zegt Bruyninckx. Op Twitter zegt de Antwerpse brandweer dat ze deze nacht "een vijftal gespecialiseerde reinigingsmachines" heeft ingezet. "De ochtendspits komt nu op gang en we zien dat de eerste files er zich beginnen te vormen. We raden reizigers die via Antwerpen rijden daarom aan om de verkeersinformatie goed op te volgen", zegt Bruyninckx nog.

Voorlopig is het moeilijk om te voorspellen wanneer de twee rijstroken opnieuw kunnen worden vrijgegeven. Omstreeks 6.20 uur was er al een verliestijd van 20 minuten. Sinds 5.40 uur is ook de Liefkenshoektunnel richting Nederland tolvrij gemaakt.

"De uitrit Borgerhout is ondertussen wel opengesteld voor het verkeer. De oprit blijft zoals gisteren dicht", aldus Bruyninckx.

Nog geen 6u, maar het verkeer stokt al op #R1 bij Borgerhout. Daar zijn 2 rijstroken dicht richting NL na ladingverlies. Reinigen wegdek blijkt zeer lastige klus te zijn. Al 2km file! Volg de verkeerssituatie op via https://t.co/jY8ypj64Hc. pic.twitter.com/hpGerATl3H Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link