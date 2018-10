Politie waarschuwt voor dieven aan kerkhoven: “Wees op je hoede en laat niets in auto achter” HA

31 oktober 2018

20u54

Bron: Het Nieuwsblad 0 Allerheiligen staat voor de deur en dus is het bijzonder druk op en rond veel kerkhoven. Maar ook mensen met slechte bedoelingen worden dezer dagen naar begraafplaatsen gelokt. De politie waarschuwt voor dieven die het op achtergelaten spullen in geparkeerde auto’s hebben gemunt.

De voorbije dagen liepen bij de politie verschillende meldingen binnen van diefstallen uit wagens, meldt Het Nieuwsblad. In de politiezone Berlaar-Nijlen gingen dieven bijvoorbeeld aan de haal met de handtas van een vrouw. De dame liet haar tas in de wagen liggen en ontdekte na haar kerkhofbezoek dat een autoruit was ingeslagen en haar handtas verdwenen was.

“Het is een probleem dat elk jaar terugkeert”, meldt de politie. “Kerkhoven liggen meestal ietwat afgelegen en bezoekers moeten soms hun wagen een eind verderop uit het zicht parkeren. Dieven maken daar handig gebruik van om hun slag thuis te halen.”



De politie roept burgers daarom op om geen spullen zichtbaar in de auto achter te laten. Ze raadt ook aan om waakzaam te zijn wanneer je bezittingen, zoals tassen en jassen, in de koffer van de auto legt. Dieven houden aankomende bezoekers immers vaak heimelijk in de gaten om uit te zoeken bij wie ze kunnen toeslaan. Verder raadt de politie nog aan om je gps en gps-houder uit de wagen te halen en de mogelijke afdruk van de zuignap weg te vegen.

Wie aan het kerkhof verdachte personen of handelingen opmerkt, wordt gevraagd om onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen.