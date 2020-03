Politie waarschuwt voor cybercriminelen die coronavirus misbruiken HR

19 maart 2020

13u38

Bron: Politiezone Heist, safeonweb.be 418 Oplichting De politie waarschuwt voor phishing-berichten waarin cybercriminelen het coronavirus misbruiken. “We krijgen verschillende meldingen van valse berichten”, klinkt het. “Door te klikken op verdachte links download je soms virussen.” De berichten kunnen zowel via mail, sms als sociale media circuleren.

Onder meer de politiezone Heist waarschuwt voor een nieuw bericht (foto bovenaan). “Vanwege COVID-19 ontvangen alle ingeschreven burgers een bedrag van €88 van FOD. Dit is voor extra zorgmiddelen en onderhoud”, staat in het bericht, dat gevolgd wordt door een aanklikbare link. Daar kan je beter niet op klikken.

Cybercriminelen deden zich eerder ook al voor als organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, overheidsdiensten of ziekenhuizen en sturen mails over het coronavirus rond.



Klik nooit zomaar op links in verdachte berichten. Je riskeert een virus te downloaden. De kans bestaat ook dat je word afgeleid naar een site waar men je vraagt persoons-en betaalgegevens in te vullen.

Mondmaskers

Volgens de website safeonweb.be van de overheid circuleren verschillende valse berichten. Het gaat onder meer om aanbiedingen van mondkapjes, valse geldinzamelacties voor slachtoffers van het virus, links naar valse nieuwssites en aanbiedingen over vaccins. Wie op de aanbiedingen ingaat, speelt zijn geld kwijt.

Dit zijn enkele andere voorbeelden van zo’n valse aanbiedingen:

Lees ook:

Experts waarschuwen voor valse mails over corona

Hoe bescherm je jezelf tegen hackers? (+)

“Eén op de tien jongeren is bereid om tegen betaling ‘geldezel’ te zijn”