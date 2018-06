Politie waarschuwt Limburgse scholen voor oplichter bvb

12 juni 2018

16u41

Bron: Belga 0 De politie van de zone CARMA waarschuwt scholen in Limburg voor een gekende oplichter, die met een list kleine sommen geld wist af te troggelen.

De man dook recent op in Houthalen. Hij liep op 5 juni het secretariaat van een Houthalense school binnen en vertelde dat hij zich thuis in Houthalen had buitengesloten. Hij moest naar eigen zeggen naar Leuven om bij familie een reservesleutel op te halen en vroeg om geld en een treinticket. Hij beloofde de dag erna met het geld en pralines terug te keren, maar kwam nooit meer opdagen.

Valse naam

De medewerkster van het secretariaat hielp de persoon, maar vroeg wel naar zijn naam, adres en telefoonnummer. Toen de bediende 's avonds nog niets van de man gehoord had, besloot ze zijn, zo bleek, valse naam "Simon Fonteyn" te googelen. Ze stootte op een persartikel van 17 maart dit jaar over schijnbaar dezelfde persoon, die zich in scholen in het Antwerpse met een gelijkaardig verhaal had aangeboden.

Politie CARMA wil nu andere scholen verwittigen. De man vraagt telkens naar een bus- of treinticket en een kleine geldsom. De politie kent zijn echte identiteit. Het gaat om een 38-jarige Belg met een normaal postuur, netjes gekleed en vlot Nederlandstalig. De politie vraagt mensen, die de oplichter opmerken om meteen het nummer 101 te bellen.