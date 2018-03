Politie waarschuwt joggers voor aanvallende buizerd MMM

29 maart 2018

13u56 0

In Hechtel-Eksel is een jogger dinsdag gewond geraakt op de looproute in het Pijnven toen hij werd aangevallen door een buizerd. De boswachter werd verwittigd. Na overleg besloten de ordediensten om waarschuwingsbordjes te plaatsen langs de route.

"Het is een terugkerend fenomeen tijdens het broedseizoen", klinkt het. "De roofvogels hebben het vooral gemunt op mensen in fluokleding. De bruuske bewegingen van een jogger worden als een bedreiging gezien voor het territorium. Wandelaars hebben minder te vrezen."

Nog tips zijn het dragen van een pet, of een andere route te nemen. Wie toch wordt aangevallen, moet vooral niet panikeren.