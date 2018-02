Politie waarschuwt: geef nooit codes van digipas aan televerkoper ep

23 februari 2018

18u22

Bron: belga 18 De federale politie waarschuwt vandaag voor oplichting met de digipas na een telefoontje van een televerkoper. Momenteel is er volgens de politie een sterke toename van dit fenomeen in België. De slachtoffers zijn vaak ouderen.

Een oplichter doet zich aan de telefoon meestal voor als een medewerker van de Europese Unie, de Nationale Bank, de federale overheidsdienst Financiën, Test-Aankoop of Proximus, legt de politie in een mededeling uit. Hij of zij zegt dat je het slachtoffer bent geworden van een telefonische oplichting en dat de schadevergoeding rechtstreeks op je bankrekening zal worden gestort. Daartoe vraagt de oplichter de codes van de digipas, niet de pincode, waardoor het slachtoffer gerustgesteld is. De oplichter heeft echter genoeg aan de code van de elektronische handtekening.

Telefoonoplichting heeft de jongste tijd over heel België al meer dan 400 slachtoffers gemaakt, zegt de politie. Ze geeft de raad "nooit in te gaan op een verzoek om je digipas te gebruiken en nooit informatie te geven over dit bankapparaatje". Wie toch het slachtoffer wordt van deze vorm van oplichting, kan een formulier invullen op de website meldpunt.belgie.be en een klacht indienen bij het lokale politiekantoor.