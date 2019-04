Politie vraagt om beelden van relschoppers op klimaatmars te delen kg

01 april 2019

14u24

Bron: Belga 0 De politie Brussel-Hoofdstad Elsene doet een oproep om alle beeldmateriaal van de beschadigingen en agressies tijdens de klimaatmars van gisteren in te sturen via het e-mailadres info@polbru.be. Met de beelden willen ze de daders die op de Wetstraat vernielingen aanbrachten verder identificeren.

Van bij de start van de derde grote Klimaatmars in Brussel mars viel het op dat er een grote delegatie “gele hesjes”, zowel uit binnen- als buitenland, meeliep in de menigte. In de Wetstraat maakten ze hun intenties duidelijk door zich af te scheiden, enkele ruiten in te gooien en gebouwen met graffiti te bespuiten.

Zeventigtal mensen opgepakt

De politie dreef hen af naar een zijstraat van de Wetstraat om hen daar te isoleren. Een zeventigtal gele hesjes werd opgepakt. Een agent van de Brusselse politie werd ook aangepakt door de gele hesjes. Hoe het met de agent gesteld is en of die werkonbekwaam is, is nog niet duidelijk.



De politie vraagt aan de mensen die beelden hebben van de beschadigingen en agressies om hen deze te bezorgen, zodat de daders verder kunnen geïdentificeerd worden.

